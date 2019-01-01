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Мы знаем все о создании памяти и хранилищ, но для нас это не просто работа. Мы создаем собственные решения, обожаем новые технологии и играем, как только выпадает свободная минутка. Мы постоянно учимся новому, и нам нравится посещать форумы, чтобы отвечать на ваши вопросы, не меньше, чем помогать вам в процессе установки, чтобы вам не пришлось разбираться в нем самостоятельно.

