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Награда Recommended от Anandtech.com

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Anandtech.com

SSD-накопитель Crucial MX500 1 ТБ

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Награда Editor's Choice от PC Enthusiast

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PC Enthusiast

SSD-накопитель Crucial MX500 2 ТБ

PC Perspective Gold Award

Gold Award

PC Perspective

Ballistix Sport LT DDR4-3200

Уже более 20 лет

Мы знаем все о создании памяти и хранилищ, но для нас это не просто работа. Мы создаем собственные решения, обожаем новые технологии и играем, как только выпадает свободная минутка. Мы постоянно учимся новому, и нам нравится посещать форумы, чтобы отвечать на ваши вопросы, не меньше, чем помогать вам в процессе установки, чтобы вам не пришлось разбираться в нем самостоятельно.

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